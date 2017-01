Un film documentaire sortira prochainement en anglais sur la « Doctoresse Liza »

Le célèbre journaliste de la chaîne télévisée « Russia Today », Graham Phillips, tourne en Grande-Bretagne un film sur la vie et la mémoire du médecin et chef du fonds « Aide équitable », Élisabeth Glinka, connue également comme « Doctoresse Liza ». Le film documentaire en anglais et destiné au public le plus large est dédié à cette personnalité courageuse et généreuse, qui a péri dans la catastrophe aérienne du 25 décembre 2016 au-dessus de la Mer Noire, alors qu’elle se rendait en Syrie. La Doctoresse Liza était connue pour avoir participé à de nombreux projets humanitaires : l’organisation d’hospices pour enfants à Kiev, Moscou et d’autres villes de l’ex-URSS, l’aide pour évacuer les enfants blessés pendant la guerre civile en Ukraine, la fourniture de médicaments et d’aide humanitaire en Syrie, l’organisation de services de bénévoles d’aide médicale aux sans-abris et nécessiteux, etc… Elle est décédée comme elle a vécu : en aidant les gens. À bord de l’avion, elle accompagnait une cargaison de médicaments et de cadeaux pour les enfants syriens et, à son arrivée en Syrie, elle allait souhaiter la bonne année aux militaires russes en Syrie. L’artiste Xénia Simonov, connue pour ses magnifiques productions dans le domaine du film d’animation de sable, a consacré son nouveau film à la mémoire d’Élisabeth Glinka. « Une fois, un prêtre est mort du cancer devant moi, c’était un homme qui lui-même avait consolé les autres durant toute sa vie. Je lui ai demandé : « Quel est le péché le plus grand ? Et il a répondu : « Le plus grand péché, c’est d’offenser le faible ». « Pourquoi ? » « Parce que c’est ce qui est le plus facile à faire… » Cette pensée m’a frappé, ce qui est plus « facile » est d’accomplir le péché le plus grave… « Dites ces paroles aux enfants », avait déclaré la Doctoresse Liza dans l’une de ses interviews. Elle-même avait consacré toute sa vie à consoler les faibles. Le 19 janvier, Graham Phillips a annoncé qu’il achèvera très prochainement le film en question : « Il faut le faire le plus vite possible avec la meilleure qualité possible, afin d’obtenir un véritable matériel mémorial en son honneur. Bien sûr, cela est difficile, mais nous le ferons. Peut-être dans deux semaines. Je travaillerai, comme la Doctoresse Liza, jusqu’au bout ». Graham Phillips prévoit de montrer ce film au cercle le plus large de spectateurs aux États-Unis, en Europe et dans les autres pays du monde, afin que l’on sache quels sont les idéaux des Russes et qui leur sert d’exemple.

