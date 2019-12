Le patriarche Nicodème (Munteanu) est né le 6 décembre 1864 à Pipirig, près de Neamţ, dans une pieuse famille de paysans, et il reçut au baptême le nom de Nicolas. Il fréquenta l’école primaire de son village natale, puis le séminaire ecclésiastique « Veniamin » à laşi, et encore l’académie ecclésiastique de Kiev. Jeune homme, il entra comme novice à la skite de la Protection de la Mère de Dieu. En 1894, il fut tonsuré moine au monastère de Neamţ avec le nom de Nicodème, en 1896, il fut ordonné diacre à Iaşi, puis prêtre. Il fut chargé des ministères suivants : 1895, prédicateur à la cathédrale métropolitaine de laşi; de 1898 à 1902, archimandrite et vicaire administratif de la métropole de Moldavie ; de 1902 à 1909, directeur du séminaire « Saint-André » à Galaţi. En 1909, il fut évêque vicaire de la métropole de Moldavie avec le titre de Băcău. De 1912 à 1923, il fut évêque diocésain de Huşi, et se retira le 31 décembre 1923. De 1924 à 1935, il fut higoumène du monastère de Neamţ. En 1935, il fut élu métropolite de Moldavie. Du temps de son ministère archipastoral, il érigea un palais métropolitain à Neamţ, ainsi que le bâtiment actuel du séminaire théologique près du monastère. Dans le même temps, il a reconstruit la typographie du monastère de Neamţ, où ont été imprimés de nombreux livres ecclésiastiques. Le 30 juin 1939, il fut élu patriarche de l’Église orthodoxe roumaine, tandis que son intronisation eut lieu le 5 juillet. Le patriarche Nicodème a traduit en roumain, d’après le texte grec des Septante, 24 livres de l’Ancien Testament. Il traduisit également l’intégralité du Nouveau Testament, soit en tout 51 livres de la sainte Écriture. En outre, il publia cinq éditions du Nouveau Testament et quatre éditions du Psautier traduits par lui. Il a également fait de nombreuses traductions de la littérature théologique russe et a écrit ses propres œuvres, inspirées de la Sainte Écriture, ainsi que d’autres écrits liés à la pastorale de son temps, tant des grands volumes que de simples brochures destinées à un large public. Il fut membre honoraire de l’Académie roumaine et docteur honoris causa de la Faculté de théologie de Cernăuți. Le patriarche Nicodème est décédé le 27 février 1948.

