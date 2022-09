24 août (ancien calendrier) / 6 septembre (nouveau)

Saint hiéromartyr Eutyque, disciple de St Jean le Théologien (Ier s.) ; saint Ouen, évêque de Rouen (684) ; transfert des reliques de saint Pierre, métropolite de Moscou (1479) ; saint Arsène de Komel (1550) ; saint hiéromartyr Cosmas, Égal-aux-Apôtres (1779) ; saint Aristocle de Moscou (1918) ; saint martyr Tation de Claudiopolis (305) ; sainte martyre Sira de Perse (558) ; saint Georges de Lemnos (vers 716) ; saint hiéromartyr Maxime (Sandovitch, Pologne 1914) ; saint martyr Séraphim Chakhmoutié, moine (Russie, 1946).

ST COSMAS D’ÉTOLIE, ÉGAL-AUX-APÔTRES

En ce jour, l’Église d’Hellade et, avec elle, toute l’Église Orthodoxe fête la mémoire du saint hiéromartyr Cosmas d’Étolie, qui est appelé « égal-aux-Apôtres » pour ses prédications dans tout le territoire hellénique, dont il fit quatre fois le tour, de la Crète en Albanie et à Constantinople et des îles ioniennes aux îles du Dodécanèse. Né en 1714, à l’époque du joug ottoman, dans le village de Megalo Dendron, il partit, à l’âge de vingt ans, pour le Mont Athos, et fut tonsuré moine au monastère de Philothéou. Il accomplit avec zèle les labeurs liés à la vie monastique, et fut ordonné prêtre. Durant presque deux décennies, Cosmas se consacra à la vie ascétique sous la direction d’anciens expérimentés, priant et purifiant son cœur. Tout en se trouvant loin du monde, des rumeurs lui parvenaient sur les nombreux chrétiens orthodoxes de Macédoine, d’Épire et d’Albanie qui renonçaient à la foi de leurs pères pour se convertir à l’Islam. Il décida alors, après avoir pris conseil de pères spirituels, de quitter le Mont Athos pour secourir le peuple orthodoxe asservi. « Que le Christ me perde, moi qui suis une seule brebis, et qu’Il gagne les autres !» dit-il. A l’âge de quarante-cinq ans, il rendit visite au Patriarche de Constantinople Séraphim II (+1761), qui lui donna sa bénédiction pour prêcher. Grâce à son labeur incessant, plus de deux-cent mille fidèles d’Épire du Nord restèrent fidèles à la foi orthodoxe. S. Cosmas prêchait avec une simplicité étonnante. Habituellement, il demandait avant toutes choses que l’on érigeât une grande croix en bois à l’endroit où il prêcherait. Une foule de deux à trois mille fidèles le suivait partout, si bien que c’était une véritable armée du Christ qui se déplaçait dans toute l’Albanie à la suite du saint. Avant de commencer sa prédication, il célébrait les vêpres et l’office d’intercession à la Mère de Dieu, puis, après avoir parlé, il laissait le soin aux quelques cinquante prêtres qui l’accompagnaient, de poursuivre son œuvre par la confession, la célébration de l’Office des saintes Huiles, la sainte Communion et la visite de chacun personnellement. Quant à la croix qui avait été dressée, elle y restait, et le Seigneur accomplissait en ce lieu nombre de miracles. Partout, une grande multitude de chrétiens se rassemblait et écoutaient avec piété ses paroles pleines de la grâce Divine, en recevant grande utilité pour leur âme. En outre, S. Cosmas ne disposait pas seulement du don de la parole, mais aussi de celui des miracles, dont celui de la clairvoyance. Il prédit nombre d’événements historiques qui allaient se dérouler dans les Balkans, dont la libération de la Grèce et aussi la vie de l’époque moderne, dont même le téléphone ! Le saint réussit à convaincre des Turcs de libérer un grand nombre de femmes chrétiennes qui étaient à leur service et qui risquaient de sombrer dans la débauche. En raison de la pauvreté ambiante, il n’y avait pas de fonts baptismaux dans la plupart des villages, si bien que le baptême n’était pas célébré par triple immersion. Troublé par cet état de fait, le saint convainquit certains de ses riches compatriotes de faire des dons pour acheter des cuves baptismales en cuivre, si bien qu’au total on en acheta plus quatre mille. S. Cosmas réunit de la même manière des fonds pour acheter des livres, œuvres des Saints Pères et enseignements chrétiens, des chapelets, des croix, des fichus. S. Cosmas s’occupait aussi des orphelins, des enfants affamés, dont les pères avaient péris des mains des tyrans. Le saint implorait les familles riches ou sans enfants d’accueillir chez eux un ou deux orphelins, leur disant que la bénédiction Divine se répandra abondamment sur leur maison. Un grand nombre d’enfants furent ainsi sauvés. Traversant les villages, le saints fut fortement affligé qu’il n’y ait pas d’écoles grecques : « Ouvrez des écoles », implorait-il partout, « apprenez, apprenez les lettres, mes frères, autant que vous le pouvez… Enseignez aux enfants, afin qu’ils sachent bien la langue grecque, car c’est la langue de notre Église. Si, mon frère, tu ne sais pas la langue grecque, tu ne pourras comprendre ce que dit notre Église. L’école ouvre l’église, l’école ouvre les monastères ». Par sa prédication ardente, il obtint que l’on fermât le marché le dimanche, et que l’on l’ouvrît le samedi, à la fureur des Juifs, qui le livrèrent aux Turcs en 1779. La nuit précédant son martyre, il rendit grâces au Seigneur, ne manifestant pas même le moindre signe de tristesse, son visage étant particulièrement joyeux, comme s’il se rendait à un banquet solennel. Après avoir béni du signe de la Croix les quatre directions de l’espace et offert une prière pour le salut de tous les chrétiens, le saint refusa qu’on lui liât les mains, afin de les garder en croix, et c’est sans opposer la moindre résistance qu’il fut pendu à un arbre par les Ottomans et qu’il remit glorieusement son âme à Dieu. Il était âgé de soixante-cinq ans. Son corps fut jeté dans le fleuve, et fut trouvé au bout de trois jours par un prêtre et enterré dans un monastère, près du village de la Kalikontassi, dans l’actuelle Albanie. Les reliques du saint, ayant échappé à la tourmente de l’athéisme militant en Albanie, furent retrouvée dans l’église du monastère abandonné. Elles sont désormais vénérées avec ferveur et constituent le symbole de la résurrection de l’Eglise Orthodoxe dans ce pays.

TROPAIRES ET KONDAKIA DU JOUR

Tropaire de saint Eutyque, ton 4

Disciple des saints Apôtres, tu devins toi-même docteur de la foi et tu prêchas l’incarnation du Verbe clairement; puis, en brillant par tes peines de témoin, tu as affermi les croyants; hiéromartyr Eutyque, pour nos âmes intercède auprès du Christ notre Dieu.

Tropaire de saint Cosmas d’Aitolie, ton 3

L’Église, tu l’as ornée par ton enseignement de la sainte foi, toi qui des Apôtres fus l’imitateur; car, sur les ailes de la divine charité, tu propageas l’évangile et finis en martyr; illustre Cosmas, prie le Christ notre Dieu de nous accorder la grande miséricorde.

Kondakion de saint Eutyque, ton 4

Toi qui siégeas parmi les Apôtres du Seigneur et des pontifes as atteint la splendeur, en martyr, Eutyque, ta fus également glorifié; comme un soleil tu brillas sur l’univers et dissipas la sombre nuit de l’impiété; aussi nous t’honorons comme initiateur des divins mystères du Christ.

Kondakion de saint Cosmas d’Aitolie, ton 3

Sur l’Athos ayant mené ta pure vie, à l’instar de Moïse tu méritas la divine apparition; puis, par tes œuvres et ta prédication, tu fis briller l’Église, Père saint; et, pour elle ayant souffert en témoignage de la foi, tu fus orné, Cosmas, de la couronne des ascètes et des martyrs.

ÉPÎTRE DU JOUR

2 Cor. VIII, 16 – IX, 5

Grâces soient rendues à Dieu de ce qu’il a mis dans le cœur de Tite le même empressement pour vous ; car il a accueilli notre demande, et c’est avec un nouveau zèle et de son plein gré qu’il part pour aller chez vous. Nous envoyons avec lui le frère dont la louange en ce qui concerne l’Évangile est répandue dans toutes les Églises, et qui, de plus, a été choisi par les Églises pour être notre compagnon de voyage dans cette œuvre de bienfaisance, que nous accomplissons à la gloire du Seigneur même et en témoignage de notre bonne volonté. Nous agissons ainsi, afin que personne ne nous blâme au sujet de cette abondante collecte, à laquelle nous donnons nos soins ; car nous recherchons ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Nous envoyons avec eux notre frère, dont nous avons souvent éprouvé le zèle dans beaucoup d’occasions, et qui en montre plus encore cette fois à cause de sa grande confiance en vous. Ainsi, pour ce qui est de Tite, il est notre associé et notre compagnon d’œuvre auprès de vous ; et pour ce qui est de nos frères, ils sont les envoyés des Églises, la gloire de Christ. Donnez-leur donc, à la face des Églises, la preuve de votre charité, et montrez-leur que nous avons sujet de nous glorifier de vous. Il est superflu que je vous écrive touchant l’assistance destinée aux saints. Je connais, en effet, votre bonne volonté, dont je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens, en déclarant que l’Achaïe est prête depuis l’année dernière ; et ce zèle de votre part a stimulé le plus grand nombre. J’envoie les frères, afin que l’éloge que nous avons fait de vous ne soit pas réduit à néant sur ce point-là, et que vous soyez prêts, comme je l’ai dit. Je ne voudrais pas, si les Macédoniens m’accompagnent et ne vous trouvent pas prêts, que cette assurance tournât à notre confusion, pour ne pas dire à la vôtre. J’ai donc jugé nécessaire d’inviter les frères à se rendre auparavant chez vous, et à s’occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu’elle soit prête, de manière à être une libéralité, et non un acte d’avarice.

ÉVANGILE DU JOUR

Mc. III, 13-19

Le Seigneur monta ensuite sur la montagne ; il appela ceux qu’il voulut, et ils vinrent auprès de lui.Il en établit douze, pour les avoir avec lui, et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Voici les douze qu’il établit: Simon, qu’il nomma Pierre; Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auxquels il donna le nom de Boanergès, qui signifie fils du tonnerre; André; Philippe; Barthélemy; Matthieu; Thomas; Jacques, fils d’Alphée; Thaddée; Simon le Cananite; et Judas Iscariot, celui qui livra Jésus.