Le 24 novembre, le monastère de Dečani a fêté son fondateur, le saint roi Étienne de Dečani. La fête de cette année s’est distinguée par le nombre exceptionnel de pèlerins (environ 3000), qui ont partagé ces instants festifs avec la communauté du monastère. Les vigiles ont été présidées par l’archevêque de Berlin et d’Allemagne Marc (Église russe hors-frontières), tandis que les évêques Serge de Bihać-Petrovac Serge et l’évêque de Ras et Prizren Théodose, avec de nombreux prêtres, priaient dans le sanctuaire. L’office était chanté par les moines de Dečani et les séminaristes de Prizren. Les fidèles ont pu vénérer les reliques du saint roi Étienne. Le lendemain matin, les pèlerins ont afflué des différentes parties du Kosovo et de la Métochie et d’autres régions de Serbie, du Monténégro, de la République de Serbie, de Macédoine du Nord, mais aussi de la diaspora. La divine liturgie était présidée par l’archevêque Marc, avec lequel concélébraient les évêques Serge et Théodose, ainsi qu’une trentaine de prêtres et diacres. L’évêque Serge et l’archevêque Marc ont évoqué dans leurs homélies l’importance de cette fête pour l’Église orthodoxe serbe sur les espaces du Kosovo et de la Métochie. Au repas qui a suivi l’office étaitent présents, outre le clergé et les moines, Jan Bratu, chef de la mission de L’OSCE, Mme Chrisoula Alfieris, chef du bureau de représentation de la Grèce à Priština, Andreï Lissovoï, chef du bureau diplomatique de la Fédération russe à Priština, les représentants de la mission des Nations Unies et plusieurs représentants des missions internationales à Priština. Les séminaristes de Prizren ont entonné des anciens chants du Kosovo, et l’higoumène du monastère, l’archimandrite Sava, a remercié les personnes présentes, souhaitant que l’an prochain ils se rassemblent à nouveau auprès du saint roi Étienne et glorifient Dieu qui s’est glorifié merveilleusement en lui. On peut visionner ici un film vidéo avec la châsse des reliques du saint roi, et de brefs extraits de l’office.

Source (dont photographie) : Église orthodoxe serbe