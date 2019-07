Environ 300’000 fidèles de tous les diocèses de l’Église orthodoxe d’Ukraine ont participé, le 27 juillet, à la procession présidée par le métropolite Onuphre, laquelle, de la « Colline de Vladimir » s’est rendue à la laure des Grottes de Kiev. « Chaque année, le nombre des participants à la procession augmente. Il y a cinq ans, ils étaient 30.000, un an après deux fois plus, et l’année passée 250’000 » a déclaré l’archevêque de Nejine et Prilouki Clément. Le métropolite de Borispol Antoine, chancelier de l’Église orthodoxe d’Ukraine a précisé que, outre les fidèles ukrainiens, des pèlerins sont venus cette année de l’étranger, dont des fidèles de l’Église orthodoxe de Roumanie. On peut visionner ici une vidéo de la procession.

Source (dont photographie) : Pravlife

Une vidéo immersive (à 360 degrés) de l’évènement.

Autre vidéo : un « time-lapse » (accéléré) de la procession.