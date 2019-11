5 novembre

Saint Galaction et son épouse sainte Epistème, martyrs à Emèse (253) ; saints Patrobas, Hermas, Lin, Gaïus et Philologue, apôtres (Ier s.) ; saint Domnin, martyr, et ses compagnons ; saint Grégoire, archevêque d’Alexandrie (IXème s.) ; saint Lié (ou Létus), prêtre près d’Orléans (533) ; saint Spinule, moine à Moyenmoutier (vers 720) ; sainte Bertille, abbesse de Chelles (vers 710) ; saint Gousseaud, ermite en Limousin (VIème s.) ; saint Jonas, archevêque de Novgorod (1470) ; saints néo-martyrs de Russie : saint Tikhon, patriarche de Moscou (jour de son élection patriarcale en 1917), Gabriel (Maslenikov), prêtre (1937)-

SAINT GALACTION ET SON ÉPOUSE SAINTE EPISTÈME

Ces saints martyrs vivaient dans la ville d’Émèse sous le règne de l’empereur Dèce (vers 250) et le gouverneur Secundos. Les parents de Galaction, Cleitophon et Leucippe, étaient parmi les riches païens de la cité. Mais leur douleur était profonde car, malgré leurs prières instantes aux idoles, Leucippe demeurait stérile.

Il y avait alors dans la ville, un moine du nom d’Onuphre, qui demandait l’aumône aux passants — non pour se nourrir mais pour en distribuer ensuite le produit aux pauvres — et qui en profitait pour proclamer le saint Évangile. Il frappa un jour à la porte de Leucippe et, voyant le visage affligé de la pauvre femme, il lui en demanda la raison. Celle-ci lui expliqua qu’elle ne pouvait avoir d’enfant. Onuphre rétorqua que c’était là une sage mesure de la Providence, car Dieu ne voulait pas qu’elle offrît sa progéniture aux démons. Il lui enseigna alors les mystères de la foi et la baptisa. Peu de temps après, elle mit au monde un fils et entraîna son mari à embrasser la vraie foi, par laquelle ils avaient été délivrés de leur opprobre. L’enfant fut nommé Galaction au saint baptême.

Lorsqu’il atteignit l’âge de vingt-quatre ans, son père, resté veuf, décida de le marier à une jeune fille païenne, nommée Épistème. Galaction accepta par obéissance à son père, mais il refusa d’approcher la jeune fille, de peur de souiller son baptême par l’union avec une païenne. Convaincue par les arguments de son époux, Épistème décida de renoncer à son impiété et elle fut baptisée par Galaction lui-même. Huit jours après son baptême, la jeune femme eut un songe au cours duquel elle vit la gloire réservée, au Ciel, à ceux qui auront gardé leur virginité pour se consacrer tout entiers à Dieu. Elle fit part de cette vision à Galaction et les deux époux décidèrent de demeurer dans la virginité jusqu’à la fin de leur vie. Ils distribuèrent sans retard leurs biens aux pauvres, afin d’acquérir dans le Ciel un trésor qui ne se corrompt pas, et ils partirent pour le désert du Sinaï. Parvenus dans un lieu nommé Pouplion, ils y trouvèrent un groupe de douze ermites, qui acceptèrent de prendre Galaction avec eux et envoyèrent Épistème rejoindre quatre femmes pratiquant l’ascèse dans un ermitage proche. Galaction entreprit de tels combats dans les jeûnes, les veilles de toute la nuit et la vigilance contre les distractions, qu’il parvint rapidement à un haut degré dans la vertu.

Au bout de six ans, le diable suggéra au tyran de pourchasser les chrétiens qui se retiraient dans les déserts. Comme une troupe de soldats se dirigeait vers la retraite de Galaction, Épistème eut la révélation de la gloire réservée aux martyrs et vit qu’elle était appelée à la partager avec Galaction. Elle obtint de sa supérieure la bénédiction de rejoindre son ex-mari et de s’offrir à la mort pour le Christ avec celui qui avait été son maître dans la foi et son compagnon dans la voie étroite. Ils comparurent ensemble devant le gouverneur Ursus. Comme ils méprisaient les menaces et confessaient avec audace leur foi au vrai Dieu et Sauveur, ils subirent d’horribles tortures. Après les avoir cruellement fustigés, les bourreaux exposèrent Épistème, nue, à la risée publique, puis ils leur enfoncèrent des roseaux pointus sous les ongles, et les amputèrent des mains et des pieds. Finalement, les chastes époux, qui avaient refusé de s’unir selon la chair dans cette vie éphémère, furent unis en Dieu pour l’éternité en ayant la tête tranchée.

(Tiré du Synaxaire du hiéromoine Macaire de Simonos Petras)

TROPAIRES ET KONDAKIA DU JOUR

Tropaire des saints martyrs, ton 4

Tes Martyrs, Seigneur, pour le combat qu’ils ont mené ont reçu de toi, notre Dieu, la couronne d’immortalité; animés de ta force, ils ont terrassé les tyrans et réduit à l’impuissance l’audace des démons; par leurs prières sauve nos âmes, ô Christ notre Dieu.

Tropaire de saint Jonas de Novgorod, ton 4

Guide de la foi et modèle de douceur, véritable jardin au milieu du Paradis, tu as illuminé le monde entier par tes œuvres de sainteté; c’est pourquoi nous nous approchons avec amour de tes reliques sacrées et nous écrions avec foi: viens en aide, Jonas, Père saint, à tous ceux qui célèbrent par des chants ta mémoire porteuse de clarté et prie pour le salut de nos âmes.

Kondakion des saints martyrs, ton 2

Vous vous êtes unis à la foule des Martyrs, pour avoir lutté brillamment dans vos fermes combats, illustre Galaction, avec Epistème, compagne de ta vie, qui fut également celle de tes luttes sacrées; en présence de l’unique vrai Dieu, tous les deux vous intercédez en faveur de nous tous.

Kondakion de saint Jonas de Novgorod, ton 4

Du ciel tu as reçu le pouvoir d’intercéder pour les hommes auprès de Dieu, offrant, comme pontife, l’oblation et faisant descendre sur ton peuple la paix ainsi que l’abondance des fruits, bienheureux Jonas, toi la gloire de Novgorod et l’allégresse de tous ses habitants.

ÉPITRE DU JOUR

Col I, 1-2,7-11

Paul, apôtre de Jésus Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosses ; que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père ! D’après les instructions que vous avez reçues d’Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ, et qui nous a appris de quelle charité l’Esprit vous anime. C’est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous, et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d’une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréables, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients.

ÉVANGILE DU JOUR

Lc VIII, 1-3

Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les douze étaient avec de lui et quelques femmes qui avaient été guéries d’esprits malins et de maladies: Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis sept démons, Jeanne, femme de Chuza, intendant d’Hérode, Susanne, et plusieurs autres, qui l’assistaient de leurs biens.