À cette occasion, l’archevêque a souligné que ces phénomènes naturels ont des causes spirituelles et morales, et que le comportement humain provoque l’utilisation inconsidérée des ressources naturelles, la surcharge de l’atmosphère et en définitive le changement climatique. À l’occasion de ce tragique événement, l’archevêque d’Athènes a rappelé que nous devons montrer du respect envers l’environnement, du fait que l’homme est « l’économe » et non pas le possesseur de la création, soulignant l’obligation que nous avons de transmettre aux générations suivantes les biens naturels que le Créateur nous a confiés.

