Le 7 novembre 2019, la représentation de la Mission spirituelle russe Saint-Pierre-Sainte-Tabitha a célébré le 150e anniversaire du métochion russe de l’antique Joppé, aujourd’hui Jaffa. Le métropolite Antoine d’Europe occidentale et de Chersonèse, exarque patriarcal en Europe occidentale, responsable de la Direction des établissements du Patriarcat de Moscou à l’étranger, a concélébré la divine liturgie avec l’archevêque Damascène de Joppé (Patriarcat de Jérusalem), délégué par Sa Béatitude le patriarche Théophile de Jérusalem. Les hiérarques concélébraient également avec l’archimandrite Alexandre (Elissov), directeur de la Mission spirituelle russe à Jérusalem, l’archimandrite Roman (Krassovski), directeur de la Mission de l’EORHF, les clercs de la Mission, des ecclésiastiques venus en pèlerinage. L’église était pleine des paroissiens du métochion, venus des villes environnantes, et des pèlerins de l’Église orthodoxe russe. L’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Fédération de Russie en Israël, A. Viktorov, et l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Biélorussie en Israël, E. Vorobiov, ont honoré l’office de leur présence.

A la fin de la liturgie, le clergé et les fidèles ont marché en procession jusqu’à la crypte où repose sainte Tabitha, devant la tombe de laquelle un office a été célébré. Ensuite, la procession s’est dirigée vers le calvaire nouvellement installé sur le territoire de l’ancien « Jardin de Jaffa ». Mgr Antoine a prononcé la prière de bénédiction de la croix, que l’archevêque Damascène a aspergé d’eau bénite. L’assistance a pu ensuite écouter le concert donné par les élèves de l’école du dimanche et par le chœur du métochion. L’archiprêtre Igor Ptchelintsev a donné le coup d’envoi à l’acte solennel, en racontant l’histoire de l’acquisition du terrain à Jaffa et en parlant de l’action menée par le métochion aujourd’hui. Ensuite, l’archevêque Damascène de Joppé a salué l’assistance, transmettant la bénédiction de Sa Béatitude le patriarche Théophile III de Jérusalem et de toute la Palestine. Le métropolite Antoine de Chersonèse et d’Europe occidentale, quant à lui, a transmis les bons vœux et la bénédiction du patriarche Cyrille de Moscou et de toute la Russie. L’archimandrite Alexandre (Elissov) a lu le message de félicitations du président de la Société impériale orthodoxe de Palestine, S. Stepachine. Après la lecture d’un message de l’ambassadeur de Serbie en Israël, les invités ont été conviés à un repas.

Le même jour, le métropolite Antoine de Chersonèse et d’Europe occidentale s’est rendu sur le site du musée-parc russe de Jéricho. Bâti en 2010, ce centre comprend une exposition permanente d’objets trouvés au cours de fouilles archéologiques sur le site, une exposition archéologique à ciel ouvert, où se poursuivent encore des fouilles, ainsi qu’un parc planté d’arbres rares, dont un antique figuier dans lequel une tradition locale voit « l’arbre de Zachée ». Ensuite, Mgr Antoine a visité le métochion de la Mission russe à Jéricho Saint-Zachée. Il est entré à la chapelle Saint-Jean-Baptiste, où sont conservées des mosaïques datant de la plus haute antiquité chrétienne. Selon la légende, c’est ici qu’était située la maison du publicain Zachée. La moniale Lucienne (Ganitcheva), doyenne du métochion, a fait visiter le verger à son éminent invité, verger dont le métochion s’est toujours enorgueilli, ainsi que le corps de logis qui sert aujourd’hui d’hôtellerie pour les pèlerins.

