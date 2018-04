Des enfants orphelins ou issus de familles en difficulté passent des mois, parfois des années sans pouvoir jouer, se blottir contre leurs parents, découvrir le monde et apprendre à l'aimer. Des bénévoles ( Miloserdie detiam à Moscou, Saint Ioassaff à Saint-Pétersbourg...) refusent de laisser ces enfants abandonnés de tous ! Ils organisent les activités, financent des traitements trop coûteux, organisent des sorties et des vacances pour les petits malades. Par leur énergie ils redonnent l'espoir à tous, aux enfants en premier lieu, aux parents épuisés ou éloignés, aux soignants parfois privés de moyens pour guérir ! " Dima ne marchait pas, il se déplaçait en fauteuil roulant. Aujourd'hui, cinq ans plus tard, il fait du vélo et du théâtre, poursuit ses études. Ce ne sont pas des miracles mais le fruit de beaucoup d'amour et de compassion." Lina Saltykova présidente de Miloserdie detiam. Aidons les associations russes à surmonter la maladie et rendre le sourire et la joie aux enfants cloîtrés dans la douleur. Merci de les soutenir! Chaque don est important! Un reçu fiscal sera envoyé à chaque donateur. Envoyez vos chèques à -ACER-RUSSIE, 91, rue Olivier de Serres 75015 Paris- à l'ordre d'ACER-RUSSIE en indiquant au dos " Aide aux enfants russes "Par virement : La Banque Postale, ACER-RUSSIE, IBAN FR 45 2004 1000 0115 37 359Y020 97 BIC: PSSTFRPPPAR.

Pour effectuer un don en ligne en toute sécurité : ICI

Pour plus de renseignement : Alexandre Eltchaninoff 00 33 (0)1 42 50 53 46