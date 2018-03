Le prochain atelier "Littéramorphose" aura comme invité l’écrivain Stefan Viorel, et comme sujet de discussion son dernier roman "Casino Mirage". Ce roman n'est autre qu'une parabole des temps modernes abordant la problématique de l’existence absurde et de la crise identitaire et spirituelle que traverse l’homme moderne après « la mort de Dieu », remplacé par le culte de l’argent « totalitaire » et mondialisé. Viorel Stefăneanu (connu aussi sous le nom de Stephan Leriov) publie régulièrement des articles dans la revue Apostolia et il est par ailleurs un professeur amoureux de littérature, un auteur passionnant et éclairant. Il parfait son esprit critique en entreprenant une maîtrise de lettres modernes à l’Université de Bucarest puis un doctorat de littérature comparée à la Sorbonne Nouvelle (Paris 3). Stefan partage sa passion et son savoir d’abord (en tant que professeur de français à l’Académie d’Etudes Economiques de Bucarest) puis en tant que maître de conférences de littérature comparée et francophone à l’université Paris Est – Créteil. Si sa pratique pédagogique le stimule et occupe une place importante dans sa vie, il ne délaisse pas pour autant la création artistique avec l’écriture de nombreuses pièces de théâtres jouées et reprises en multiples endroits, pièces dont on peut citer quelques titres : « La Fuite », « L’Echelle des vertus », « Le Ça et le vent – ou le Savant ». Il écrit également des nouvelles, rassemblées en un recueil : « Les inadaptés », et des romans inédits à ce jour comme « Anka ou la psychanalyse du diable », « l’homme unicellulaire ». On vous attend nombreux, ce vendredi à partir de 19h30, dans les locaux d'Orthodoxie.com (286 rue Saint Jacques, Paris 5e) !!!

Notre lettre d'informations hebdomadaire gratuite Leave this field empty if you're human: Chers lecteurs, Vous êtes de plus en plus nombreux à lire Orthodoxie.com, et nous nous en réjouissons. Nous souhaitons qu’une grande partie des articles de notre site soit accessible à tous, gratuitement, mais l’information de qualité a un coût. Et pour cette raison, votre soutien nous est plus que nécessaire. Nous vous invitons à vous y abonner, ou bien à faire un don de soutien ! Je m’abonne Nous soutenir