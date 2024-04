Week-end des 10 ans de l’asso CODJ (Chrétiens orthodoxes en dialogue avec les juifs) du 31 mai au 2 juin 2024

Avec la bénédiction et la présence de Mgr Dimitrios, l’association des Chrétiens orthodoxes en dialogue avec les juifs (CODJ) fête ses dix ans du 31 mai au 2 juin prochain, à Paris. Elle vous invite à des rencontres, des discussions et des prières. Une occasion d’approfondir le Nouveau Testament à la lumière de l’Ancien ainsi que de découvrir le judaïsme dans lequel Jésus à vécu et qu’Il a transmis à l’Église par sa vie et son enseignement.

Télécharger le bulletin d’inscription au format pdf !

Télécharger la présentation et le programme en pdf

Vendredi 31 mai

19h30-22h00 : soirée d’ouverture à l’église Saint-Séraphim de Sarov.

Présentation de l’association CODJ. Informations sur le dialogue entre juifs et orthodoxes.

Témoignage et enseignement de Jean-François Bensahel, président de la synagogue de la rue de Copernic sur ce qu’il attend du dialogue avec les chrétiens et sur sa lecture des épîtres de Paul.

Verre de l’amitié

Samedi 1er juin

avec la présence de Mgr Dimitrios

10h00 : office à la synagogue

12h30-17h00 : Repas de Shabbat. Témoignages et enseignements de nos amis juifs

18h00 : Vêpres à la paroisse St Matthieu (Pont de Neuilly) présidées par Mgr Dimitrios

Dimanche 2 Juin

10h00 : Divine Liturgie à la paroisse St Matthieu

12h00 : Agapes partagées

14h00 : Enseignement d’Olga Lossky-Laham : La tradition byzantine à l’épreuve du dialogue.

15h30-16h30 : AG de l’association CODJ

17h00 : Fin de la rencontre

Contact

Sophie : 06-38-81-49-54

Anastasie : 07-54-81-52-65

Courriel : contactez-nous@codj.fr