Aujourd’hui, à partir de 18h00, discutez en direct avec l’Ancien Ephrem, higoumène du monastère de Vatopedi

Plus de 700 personnes ont suivi et participé à la la première rencontre l’Ancien Ephrem, higoumène du monastère de Vatopedi et les fidèles orthodoxes francophones. Pour cette raison, les sites Internet Pemptousia et Orthodoxie.com et le Centre orthodoxe d’étude et de recherche « Dumitru Stăniloae » organisent une deuxième rencontre ce vendredi 12 février à partir de 18h00 heure de Paris. L’Ancien Ephrem parlera en grec et nous fournirons une traduction en français, en anglais et en roumain pendant toute la session, y compris l’homélie et les questions et réponses. Pour des raisons techniques, les questions devront être posées uniquement en français. Pour vous enregistrer en avance pour cette rencontre cliquez sur le lien : https://zoom.us/meeting/register/tJYqc-GvrzoqE9Zr3YmVl3tFxrjTvducB_yB ! Après vous être enregistrés, vous recevrez une confirmation par e-mail contenant les informations pour vous joindre à la rencontre. Vous êtes priés d’installer la dernière version de l’application Zoom (bureau ou mobile) afin de pouvoir écouter les différentes langues. Les instructions sont ICI !