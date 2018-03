La canonisation d’une nouvelle sainte, la bienheureuse Catherine (Maklov-Panina) a été célébrée mardi dernier au Couvent de la Sainte-Dormition à Poukhtitsa en Estonie, où la bienheureuse moniale a vécu dans l’ascèse, au service du Seigneur, pendant des décennies. Après avoir écouté le rapport de la mère higoumène Philarète (Kalatchev) du couvent de Poukhtitsa, demandant la canonisation de mère Catherine au nombre des saints localement vénérés, le Saint-Synode de l’Église orthodoxe russe a décidé que sa fête serait célébrée le 22 avril / 5 mai, et a donné également sa bénédiction pour que les restes de sainte Catherine soient vénérés comme saintes reliques. L’office de Minuit a été célébré le matin en l’église de la Dormition, puis le dernier office de requiem a été célébré pour la bienheureuse, comme le veut la tradition pour un saint qui va être canonisé. La décision du Saint-Synode relative à la canonisation de sainte Catherine a été lue depuis l’ambon, suivie de la lecture de sa vie et de sa glorification liturgique officielle. L’icône de la sainte a été présentée aux fidèles pour sa vénération. Ensuite, la divine Liturgie a été concélébrée par l’évêque de Narva Lazare, l’évêque de Maardu Serge, vicaire du diocèse de Tallin, et le clergé de l’Église orthodoxe d’Estonie (Patriarcat de Moscou) suivie d’un office d’intercession à la sainte. Un grand nombre de fidèles s’étaient joints au clergé et aux moniales du monastère à cette occasion. Sainte Catherine (Malkov-Panine) est née le 15 mai 1889 en Finlande dans une famille qui avait six enfants. La future sainte se distinguait par sa bonté et sa tendresse depuis ses jeunes années. Elle aimait se rendre au monastère du lieu. La famille a déménagé plus tard à Gatchina et, en 1914, Catherine suivit les cours pour infirmières puis a commencé à travailler dans les hôpitaux dispensant des soins gratuits. Plus tard, elle fit partie d’un service qui assistait les soldats blessés. Elle partit en Estonie en 1919 avec sa famille. Le 5 juillet 1922, elle fut acceptée comme postulante au couvent de Poukhtitsa. Dès ses premiers jours au monastère, elle commença à se conduire de façon étrange, comme une folle en Christ. Elle fut bientôt transférée à la skite de Gethsémani, à une trentaine de kilomètre de là. Elle revint au monastère au début de la seconde guerre mondiale, lorsque la skite fut fermée. En 1942, elle partit à Tallinn pour prendre soin de ses parents âgés. Sa mère décéda en 1942, et son père, en 1947. Elle prédit, presque vingt ans avant, la fermeture du metochion de Poukhtitsa à Tallinn. Elle revint au monastère se conduisant alors ouvertement comme une folle en Christ. Les moniales se rappellent que sainte Catherine observait souvent un jeûne spécial, disant qu’elle se préparait à être tonsurée ou à décéder. En fait, c’était là la prédiction qu’une moniale allait être tonsurée ou décéder. Elle était largement vénérée pour son don de clairvoyance et de guérison, et beaucoup allaient vers elle pour recevoir ses conseils et ses prières. Elle prononça ses vœux monastiques au couvent en 1966. Durant ses dernières années, elle quittait rarement sa cellule, mais quand on la voyait sortir, les moniales comprenaient que quelque chose d’important devait arriver. Elle souffrait sans cesse de la maladie, mais ne l’extériorisait pas. Le 5 mai 1968, jour du dimanche des myrrophores, la mère Catherine reposa paisiblement dans le Seigneur. De nombreux cas de miracles et de guérisons par ses prières sont connus, à la fois durant sa vie terrestre et après.

