La cérémonie traditionnelle du Dies academicus de l’Institut d’études supérieures en théologie orthodoxe a eu lieu jeudi 17 octobre 2019 au Centre orthodoxe du Patriarcat œcuménique à Chambésy (Genève). Après l’office de la bénédiction des eaux et la lecture du message de Sa Toute Sainteté le Patriarche œcuménique Bartholomée, des discours ont été prononcés par le métropolite Maxime de Suisse, directeur du Centre orthodoxe, l’archevêque Job de Telmessos, recteur de l’Institut, le vice-recteur de l’Université de Fribourg Franz Mali et le vice-doyen de la Faculté autonome de théologie protestante de l’Université de Genève Christophe Chalamet. Ensuite, a eu lieu la remise des diplômes Master of Arts en études théologiques (Spécialisation : orthodoxie et études interchrétiennes) de l’Université de Fribourg ainsi que des pittacia du Patriarcat œcuménique aux quatre lauréats de cette année : M. Lazaros Kalaitzidis (Église de Grèce), Diacre Evgenios Karakonstantakis (Patriarcat œcuménique), M. Christos Xiros (Église de Grèce) et M. Georgios Zacharioudakis (Patriarcat œcuménique). Au nom de tous les étudiants, le diacre Evgenios Karakonstantakis a prononcé un discours de remerciements. La cérémonie, à laquelle ont assisté des membres du corps diplomatique, des institutions religieuses de Genève et de nombreux invités, s’est terminée par le chant du polychronion en l’honneur du Patriarche œcuménique Bartholomée, puis un apéritif dinatoire a suivi dans la salle du Centre orthodoxe de Chambésy.