Colloque à paris : "l’œuvre artistique de jerzy nowosielski"

Les 13 et 14 septembre aura lieu à la Bibliothèque polonaise de Paris (6, quai d’Orléans, 4e) un colloque intitulé “Autour de l’icône. L’œuvre artistique de Jerzy Nowosielski”.

“Le colloque commémorera le 100e anniversaire de la naissance de Jerzy Nowosielski (1923– 2011), peintre, illustrateur, scénographe, philosophe et théologien orthodoxe polonais, considéré comme l’un des plus remarquables écrivains d’icônes contemporains. En son hommage, l’année 2023 a été proclamée l’Année de Jerzy Nowosielski par le parlement polonais. Les experts étudiant l’œuvre de l’artiste soulignent son langage unique qui combine les éléments sacrés et laïques. Se référant à l’esthétique de l’avant-garde, Nowosielski a toujours entretenu des liens étroits avec la tradition byzantine de l’icône. Le colloque visera à examiner la relation complexe entre l’art et l’expérience religieuse et à recontextualiser les influences laïques et sacrées dans l’œuvre de l’artiste.”

Source : Institut polonais de Paris