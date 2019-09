Du 11 au 13 septembre 2019, à l’occasion du 120e anniversaire de la naissance du Saint archimandrite et martyr Grégoire Peradze, docteur en théologie et en philosophie, et professeur de patrologie de l’université de Varsovie, aura lieu le premier colloque scientifique « La Géorgie et la civilisation chrétienne », à l’université « Ivane Djavakhishvili » de Tblissi et au musée de la Maison natale du saint à Bakurtcikhé, sous le haut patronage du président de Géorgie, Madame Salomé Zurabishvili, et avec la participation de nombreux théologiens et scientifiques de Géorgie, de Pologne et d’autres pays. S’y produira également l’ensemble « Harmonie géorgienne », dirigée par Nana Peradze