Les éditions Apostolia viennent de publier un nouvel ouvrage de Xénia Krivochéine intitulé Comment la petite Lisa Pilenko est devenue sainte Marie de Paris (101 pages, avec des illustrations). Présentation par l’auteure : « Ce livre est destiné aux adolescents comme aux adultes, aux croyants comme aux agnostiques. Chacun a dans son cœur l’amour, l’espoir et la compassion. Je tiens à vous parler d’une femme remarquable dont le nom appartient à l’histoire du XXe siècle. Sa vie est en quelque sorte similaire à celle de nombreux Russes ayant connu la révolution de 1917 et contraints à l’exil. Le 31 mars 1945 mère Marie périssait en martyre dans le camp de concentration nazi de Ravensbrück. » Traduction du livre par Nikita Krivochéine et du poème par Serge Model. Le livre peut être acheté en ligne ici.

