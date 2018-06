"La Conférence épiscopale orthodoxe du Benelux (CEOB) s’est réunie, pour la quinzième fois, au siège de la Métropole orthodoxe, avenue Charbo 71 à Bruxelles, le jeudi 14 juin 2018, sous la présidence de Son Éminence le métropolite Athénagoras de Belgique (Patriarcat Œcuménique). Étaient aussi présents l’archevêque Simon (vice-président - Patriarcat de Moscou), l’évêque Marc, représentant le métropolite Joseph (Patriarcat de Roumanie), l’évêque Dositheos (Patriarcat de Géorgie) et l’archevêque Elisey (Patriarcat de Moscou),.

La Conférence épiscopale a eu la joie de recevoir Son Excellence l’archevêque Elisey, nouvel archevêque du Patriarcat de Moscou aux Pays-Bas. Son Éminence le métropolite Athénagoras dans son mot de bienvenue s’est réjoui de la future étroite coopération entre les différentes présences orthodoxes au Benelux.

Les évêques ont pris connaissance d’une déclaration commune que les représentants des cultes et de la laïcité en Belgique de concert avec le Premier ministre et le ministre de la Justice ont adoptée et selon laquelle les responsables des cultes reconnus s’engagent principalement à éviter les financements venant de l’étranger, qui seraient de nature à nuire à leur indépendance et s’engagent à tout mettre en œuvre, en vue de garantir la transparence et l’intégrité des flux financiers. Ils s’engagent aussi à avoir une bonne gestion comptable au sein des entités qui les composent. Dans cette déclaration est réaffirmée l’utilité de la concertation entre les représentants des cultes et les autorités civiles.

Les hiérarques ont été informés de certains changements dans le processus concernant les demandes de reconnaissance de paroisses en Belgique et sur les développements au sujet de l’enseignement du cours de religion orthodoxe en Belgique.

Les membres de la Conférence épiscopale ont évoqué les préparatifs nécessaires à l’organisation du Congrès des orthodoxes de Benelux, qui devra se tenir du 21 au 23 mai 2020, et se sont informés sur la vie de l’Église orthodoxe aux Pays-Bas ainsi que sur le projet d’une nouvelle Journée des orthodoxes à Amsterdam le 17 novembre 2018.

L’œcuménisme et le dialogue inter-religieux, ainsi que la concrétisation du projet d’un pèlerinage commun avec les évêques catholiques de Belgique à Saint-Pétersbourg (19-24 septembre 2018) ont occupé une place importante dans les discussions.

Le métropolite Athénagoras a informé les évêques d’un accord historique que les Églises préchalcédoniennes en Belgique ont signé, reconnaissant le métropolite-archevêque du Patriarcat oecuménique de Constantinople comme leur représentant auprès des autorités de la Belgique.

La prochaine réunion de la Conférence épiscopale orthodoxe du Benelux aura lieu le 14 novembre 2018.

La Conférence épiscopale orthodoxe du Benelux fut créée sur décision prise par la IVe Conférence panorthodoxe préconciliaire, réunie à Chambésy (Genève) en juin 2009."

