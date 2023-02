« Compiègne. Le père François Graillot veille sur la nouvelle paroisse orthodoxe »

Oise hebdo a publié hier un article sur la nouvelle paroisse orthodoxe à Compiègne. « Les orthodoxes de l’Oise ont une paroisse installée à Compiègne, dans l’ancienne église du couvent du Carmel ».

Extrait : » «Nous prenons nos marques», se réjouit le père François Graillot, de la paroisse Notre-Dame de toute Protection, établie depuis le début d’année dans l’ancienne église catholique du couvent du Carmel de Compiègne, rue Saint-Lazare.

«On n’avait pas d’église jusqu’ici, raconte-t-il. On a cherché pendant un an et demi, de Beauvais jusqu’au Val d’Oise. On a contacté la ville de Compiègne, propriétaire de cette église. La ville a ensuite contacté l’évêché de l’Oise et monseigneur Benoît-Gonnin a donné son accord…»

Depuis quelques semaines donc, l’association cultuelle orthodoxe paroisse Notre-Dame de toute Protection occupe les lieux, par une convention avec la mairie. »

L’intégralité de l’article est en ligne ici.