Le 1er juin aura lieu la conférence suivante « Russie, Ukraine, Belarus : un espace civilisationnel commun ? » à l’Université de Fribourg : « Russie, Ukraine, Belarus : un espace civilisationnel commun ? » Le principal intervenant sera le métropolite de Volokolamsk Hilarion (Alfeyev).

Le Patriarche Cyrille a appelé les événements récents en Ukraine une « catastrophe civilisationnelle ». Dans un débat public, des représentants de la Russie, de l’Ukraine et de la Biélorussie discuteront la question : Y a-t-il une civilisation commune qui réunit les populations de différents états, langues et cultures dans une vie ecclésiale commune, caractérisée par des valeurs et par un style de vie qui se distingue du style de vie actuel en Occident ? L’Europe est-elle prête et capable à intégrer un tel modèle alternatif dans sa « Maison commune » ? Quel rôle assume l’Église Orthodoxe dans la promotion de l’« idée européenne » ?