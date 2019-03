Conférence : « La nuisance du monde et la dispersion de l’âme » – 23 mars à Paris

La Fraternité des médecins orthodoxes Saint-Luc-de-Crimée organise le samedi 23 mars à 14h une conférence « La nuisance du monde et la dispersion de l’âme » du père diacre Sorin Mihalache, très aimé en Roumanie. Le père diacre Sorin Adrian Mihalache est licencié en mathématique et théologie, diplômé en psychologie et physique, docteur en philosophie à l’Université « AI. I Cuza »-Iasi avec une thèse sur la « Dimension cosmique de la personne », il est aussi professeur à la Faculté de théologie orthodoxe de Iasi, éditeur au „Journal for Interdisciplinary Research on Religion and Science”, coordonnateur du Centre d’études interdisciplinaires en religion et Srience, père de trois enfants. Il nous parlera de la nuisance sonore, la stimulation sensorielle et la surcharge cognitive et de leurs effets tant au niveau clinique que spirituel de l’homme. Venez nombreux!!! La conférence aura lieu à la cathédrale orthodoxe roumaine « Saints-Archanges » dans le 5e arrondissement de Paris. Une traduction, du roumain vers le français, sera assurée par la Fraternité.