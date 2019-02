Ce qui était considéré souvent comme une rumeur, a été confirmé par les déclarations de la bouche même du patriarche œcuménique Bartholomée, qui a évoqué les changements à venir dans la direction des Églises orthodoxes grecques aux États-Unis, en Grande-Bretagne et en Australie. Au moment des remarques à la fin de la divine liturgie dimanche dernier, et qui ont été publiées sur la page Facebook du Patriarcat œcuménique, le patriarche a évoqué l’autocéphalie récemment accordée à l’Église orthodoxe d’Ukraine, en indiquant que le Patriarcat ne se mêlait pas de politique, faisant référence aux commentaires qui ont été publiés concernant les difficultés entre Constantinople et Moscou.

Vers 9h55 dans la vidéo, le patriarche Bartholomée a déclaré que le Patriarcat procédera prochainement aux élections des nouveaux dirigeants en Australie, aux États-Unis et en Grande-Bretagne, précisant que ces élections faisaient partie des responsabilités sacrées de l’Église mère.

L’archidiocèse orthodoxe grec d’Amérique, sans doute le plus riche et le plus peuplé des « éparchies » ou églises provinciales du Patriarcat œcuménique à travers le monde, a fait face, sous la responsabilité du dirigeant actuel, l’archevêque Dimitri, à de nombreuses polémiques concernant la situation financière et à des soupçons de détournements.

Selon de nombreuses sources connaissant bien la relation entre l’archevêque d’Amérique et de New York et Constantinople, le patriarche Bartholomée a demandé à l’archevêque Dimitri de démissionner à plusieurs reprises, ce dernier a refusé, prétendant vouloir voir l’achèvement du de la construction de l’église saint Nicolas au « Ground Zero ».

Mgr Stylianos, archevêque d’Australie, est âgé de 83 ans et souffre d’une maladie débilitante qui l’a empêché d’accomplir bon nombre des tâches qui lui incombent et de s’occuper correctement de son vaste territoire qui couvre toute l’Australie. Par ailleurs, l’archevêque Grégoire, qui supervise les paroisses grecques orthodoxes au Royaume-Uni, a plus de 90 ans, et on évoque souvent les difficultés existantes dans son diocèse.

Sources 1 et 2