« Connaître les icônes » par Elisabeth Hériard-Dubreuil

Dans un monde où l’art religieux peut sembler hermétique au grand public, Elisabeth Hériard-Dubreuil propose avec « Connaître les icônes » une approche originale pour démystifier cet univers spirituel fascinant. Loin des traités académiques austères, cet ouvrage se distingue par sa volonté de rendre accessible à tous la richesse de l’iconographie orthodoxe.

L’auteure part d’un constat simple mais frappant : « Des enfants sans éducation théologique ou artistique distinguent immédiatement une icône orthodoxe d’une peinture religieuse. » Cette intuition naturelle, que même les plus jeunes ressentent face à ces œuvres, révèle selon elle une dimension qui transcende les barrières culturelles et religieuses.

Structuré autour de questions-réponses, le livre s’adresse particulièrement à ceux qui sont « attirés par les icônes sans savoir pourquoi ». L’ouvrage évite le piège de l’exhaustivité pour se concentrer sur l’essentiel, permettant aux lecteurs de « choisir de lire ce qui les intéresse » tout en laissant place à la contemplation spirituelle.

Les trois premiers chapitres explorent les fondamentaux : qu’est-ce qu’une icône orthodoxe, quels sont les préceptes iconographiques et les thèmes récurrents. Ces bases théoriques sont complétées par trois sections techniques, historiques et théologiques pour approfondir la compréhension.

L’auteure développe une vision théologique particulière des icônes, les présentant non seulement comme des représentations de l’Incarnation, mais aussi comme des « gages de la résurrection finale ». Cette approche, fondée sur le principe de « miséricorde » (œconomie en grec) du « Dieu infiniment bon », offre une perspective renouvelée sur ces œuvres d’art sacré.

Enrichi d’une bibliographie et d’illustrations, « Connaître les icônes » se positionne comme un ouvrage de référence accessible, rejoignant la diversité des témoignages sur cet art millénaire sans prétendre à l’exclusivité. Un livre qui s’annonce comme une porte d’entrée idéale pour tous ceux qui souhaitent percer les mystères de ces « fenêtres sur l’éternité ».

Elisabeth Hériard-Dubreuil est iconographe et travaille dans le sud de la France. Ella a réalisé l’aménagement liturgique et le programme iconographique de la paroisse orthodoxe d’Aix-en-Provence et d’autres églises. Elle est épouse du père Michel Hériard-Dubreuil, décédé en 2013.