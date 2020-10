Cours de théologie orthodoxe à Barcelone

Le 8 octobre dernier, l’École de théologie orthodoxe Saint Grégoire Palamas à Barcelone (Fundació Ortodòxia) a mis en place un cours de théologie pour l’année 2020-2021. Le cours intitulé « Christologie et la pneumatologie orthodoxes », est donné en présentiel et en ligne par l’archiprêtre Joan, vicaire général pour l’Espagne et le Portugal de l’Église orthodoxe serbe. […]

La suite de l’article est réservée aux abonnés d’Orthodoxie.com ! Pour accéder à un nombre illimité d’articles complets, veuillez : S’abonner

Se connecter