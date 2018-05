Le prochain cours d'étude biblique orthodoxe aura lieu le mercredi 16 mai de 18h30 à 20h30. Ces cours sont animés par Laurent Kloeble (vidéos 1, 2 et 3), titulaire d'une licence en théologie de l'Institut Saint-Serge et connaisseur des exégèses rabbiniques. Après quatre années de cours consacrées à l'étude de la Genèse, les cours d'études bibliques orthodoxes se penchent maintenant sur le livre de Job (voir cours 1 et 2). Ce livre complexe aborde les thèmes de la justice divine, de la souffrance, de l'amitié, de la vérité, du péché et examine la fameuse théologie de la rétribution. Comme pour la Genèse, ce sera un examen croisé des traditions patristiques et rabbiniques qui permettront de voir quelles furent les interprétations de nos anciens, et nous essaierons de comprendre son message pour les chrétiens aujourd'hui. Dès que le texte le permettra, un renvoi vers le Christ ou le Nouveau Testament sera fait. Lieu des cours dans les locaux d'Orthodoxie.com (286, rue Saint-Jacques, 5e). I. Tarifs: 5 euros pour un cours. Pour tout renseignement : +33 6 17 86 32 96 ou orthodoxie@gmail.com.

