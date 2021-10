Cours préparatoire de l’École de chant liturgique

Le Comité paneuropéen de chant liturgique, créé conformément à la résolution du Synode des évêques de l’Église orthodoxe russe hors-frontières en date du 02/04/2020, a organisé du 9 au 13 août 2021, un « Cours préparatoire » dans le cadre de la création d’une école de chant liturgique en Europe. Le comité nous a communiqué un compte-rendu de ce cours que nous reproduisons in extenso :

« Le nom « Cours préparatoire » n’est pas apparu par hasard. Dans le contexte de la pandémie, les membres du Conseil ont décidé d’organiser l’événement en ligne, ainsi que la « Deuxième conférence paneuropéenne de chant liturgique orthodoxe ». En raison de ce format, le programme proposé a dû être légèrement modifié et raccourci.

Trois sujets ont été proposés à l’étude :

Histoire de la musique liturgique. Ordo. Pratique du chant liturgique au kliros (aspects théoriques et pratiques).

Le programme comprenait :

15 heures de cours magistraux.

5 heures de formation pratique.

3 tables rondes avec discussion commune et questions/réponses.

Les participants comprenaient des chantres et des chefs de chœur de 8 pays, dont les États-Unis. Comme lors de la conférence de janvier 2021, les participants ont eu l’occasion d’écouter des conférences, de participer à des exercices pratiques et à des tables rondes dans l’une des trois langues proposées : russe, anglais et français.

Les intervenants qui ont donné des conférences et des cours ont fait preuve d’un grand professionnalisme.

Des conférences sur l’histoire du chant liturgique ont été données par Mme. S. G. Zvereva et sur le Typicon par M. A. A. Andreev, La pratique du chant liturgique (partie théorique) a été dirigée par M. A.V. Shipovalnikov. La partie pratique avait été proposée par des enseignants en trois langues simultanément, afin d’éviter des problèmes de traduction et en raison des particularités musicales de chaque langue : V.V. Kashliaev (russe), M.K. Malinine (français) et Sarah Skinner (anglais).

Comme l’ont noté les membres du Comité et tous les enseignants, l’aspect pratique s’est avéré le plus difficile à réaliser lors de l’enseignement en ligne. Ce qui est naturel, car rien ne peut remplacer la communication « en direct ».

Il est particulièrement important de noter la participation à presque toutes les conférences et classes de l’archiprêtre André Papkov, président de la Commission synodale de chant liturgique de l’Église russe hors-frontières, dont la présence a inspiré tous les participants. Sa présence, en tant que prêtre et personnalité ayant une vaste expérience du chant liturgique orthodoxe et de sa direction, a été enthousiasmante pour tous les participants.

M. Arseny Kruglov a fourni un soutien organisationnel et technique dans la préparation des cours, ainsi que durant tout l’événement.

Le comité exprime sa profonde gratitude à tous les traducteurs-interprètes.

De l’avis de l’équipe pédagogique, et malgré toutes les difficultés rencontrées, le cours doit être considéré comme une réussite. L’expérience a montré qu’il existe un intérêt réel et profond pour le chant liturgique, et l’organisation d’une école de chant liturgique d’été en Europe à l’avenir (nous espérons que ce sera en présentiel) a de bonnes chances de succès. Il a également été noté que le Comité, dans le cadre de la tenue d’événements dans différentes langues, encourait des coûts élevés pour le paiement des interprètes. Ces frais ne peuvent malheureusement pas toujours être couverts par les seuls frais d’inscription des participants. Tout cela implique que le Comité a besoin d’un financement supplémentaire.

Les membres du Comité espèrent qu’avec l’aide de Dieu, il sera possible d’organiser la « Troisième conférence paneuropéenne de chant liturgique orthodoxe » en janvier 2022, ainsi que le prochain cours de l’École de chant liturgique, plus tard dans l’année, en présentiel. »