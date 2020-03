« Dans ce contexte l’Église orthodoxe en Belgique annonce que tout office religieux est annulé » – Communiqué de l’Église orthodoxe en Belgique

« Nous sommes tous très préoccupés de l’évolution de la propagation du coronavirus! En effet, la situation sanitaire d’hier n’est pas celle d’aujourd’hui ni celle de demain.

Les mesures prises par le Conseil national de sécurité (CNS), qui s’est réuni le jeudi 12 mars 2020 à la demande de la Première ministre et en concertation avec les ministres-présidents, renforcent le dispositif existant par « des mesures additionnelles de distanciation sociale, dans le même objectif d’endiguer la propagation de l’épidémie ».

Tous les niveaux de pouvoir sur le territoire belge partagent la même volonté de mener une action, une communication et une application cohérentes des mesures décidées. Les autorités civiles de notre pays souhaitent « qu’une même décision soit appliquée partout de la même manière. L’objectif prioritaire étant la préservation de la santé publique ». Ainsi « toutes les activités dites récréatives (sportives, culturelles, folkloriques, etc.) sont annulées, peu importe leur taille et leur caractère public ou privé ».

Dans ce contexte l’Église orthodoxe en Belgique annonce que tout office religieux est annulé. « Ces mesures seront d’application à partir de vendredi 13 mars 2020 à minuit jusqu’au 3 avril 2020 inclus. Comme précédemment, l’évolution de la situation continuera à être évaluée au jour le jour ».

En ces jours d’épreuve pour l’humanité, notre devoir de chrétien est d’utiliser notre meilleur allié qu’est la prière auprès de notre Dieu, afin qu’Il nous offre la force de sortir vainqueurs de cette pandémie. Puisse cette période de Carême nous renforcer dans notre combat spirituel ! Dieu est partout présent et comble toute chose.

Le 12 mars 2020,

+ Métropolite Athénagoras de Belgique«

Source