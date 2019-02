Un certain nombre de nominations et affectations ont été confirmées par le Saint-Synode de l’Église orthodoxe russe lors de sa session du 26 février. C’est ainsi que, sur sa demande, le métropolite de Saint-Pétersbourg et de Ladoga Barsanuphe a été libéré de ses fonctions de chancelier du Patriarcat de Moscou, poste qu’il occupait depuis dix ans. À sa place, au titre de cette fonction, est nommé le métropolite de Tver et de Kachine Savva, premier vice-chancelier du Patriarcat de Moscou. À ce dernier poste est nommé l’évêque de Voskressensk Denis. L’archimandrite Savva (Toutounov), vice-chancelier du Patriarcat de Moscou est élu vicaire du patriarche de Moscou avec le titre de « Zelenograd », tout en gardant ses fonctions actuelles [Le père Savva est né en France dans une famille de l’émigration russe, et est parti en Russie en 1999 ndt]. Le métropolite de Riazan et Mikhaïlovsk Marc est libéré de ses fonctions de président de l’administration financière et économique du Patriarcat de Moscou et est remplacé à ce titre par le métropolite de Vologda et Kirillov Ignace, lequel garde la charge archipastorale de son diocèse. En outre, l’archevêque de Serguiev-Possad Théognoste, vicaire du patriarche de Moscou est libéré de ses fonctions de supérieur de la Trinité-Saint-Serge, restant vicaire patriarcal avec le titre d’archevêque de Kachira et président du Département synodal des monastères et du monachisme. En outre, il résidera, de même que le département mentionné au metochion de la laure de Trinité-Saint-Serge à Moscou. L’évêque de Bronnitsy Paramon, vicaire du patriarche de Moscou, a été nommé supérieur de la laure de la Trinité-Saint-Serge, avec le titre d’évêque de Serguiev-Possad et a été libéré de ses fonctions de supérieur du monastère Donskoï à Moscou. L’évêque d’Ourjoumsk et Omoutninsk Thomas est nommé supérieur du monastère Donskoï avec le titre d’évêque de Bronnitsy. L’administration provisoire du diocèse d’Ourjoumsk est confiée au métropolite de Viatsk et Slobodsk Marc. L’évêque de Domodedovo Jean, vicaire du patriarcat de Moscou, est libéré de la fonction de supérieur du monastère Novospassky à Moscou. Il est remplacé dans cette fonction par l’évêque de Voskressensk Denis, vicaire du patriarche de Moscou.

