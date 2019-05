Extraits de l’article (enquête) : « On compte, en 2018, 32 % de catholiques en France, dont 19 % ne sont pas pratiquants (…) Pourtant, en 1981, on comptait encore 70 % de catholiques en France, dont 17 % de pratiquants réguliers, et 41 % de non-pratiquants. » Une analyse plus détaillée montre les nettes différences selon les tranches d’âge : « les catholiques pratiquants représentent moins de 3 % des 18-29 ans contre 16 % chez les 70 ans et plus ». Mais, pour les jeunes générations, pour ceux qui croient, « le sentiment religieux est plus fort qu’avant chez ceux qui ont la foi ». Par ailleurs, « la proportion des personnes pratiquant une « autre religion » a triplé en quarante ans, passant de 3 à 10 % de la population adulte. » Dans ces chiffres, concernant le nombre de pratiquants, il est noté que « les religions orientales (bouddhisme, hindouisme) et le christianisme orthodoxe représentent moins de 0,5 % de la population chacune ». « La plus grosse minorité religieuse est, sans surprise, l’islam, avec 6 % des personnes interrogées. » Une observation de taille : « On compte même autant de musulmans que de catholiques chez les 18-29 ans ! » Enfin, « la part des « sans-religion », donc des athées, des agnostiques ou des déistes, est passée de 27 à 58 % de la population française en quarante ans. »

Source (dont illustration) et intégralité de l’information : Le Point