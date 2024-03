L’archevêque Siméon d’Olomouc et de Brno, de l’Église orthodoxe des Terres tchèques et de Slovaquie, est décédé hier, le 19 mars, a annoncé le diocèse. À 98 ans, il était le plus ancien hiérarque de l’Église tchéco-slovaque. Il a servi 66 ans en tant qu’ecclésiastique, dont 26 ans en tant que hiérarque. « Cette année, la sainte fête de Pâque sera célébrée par notre archevêque diocésain avec les anges au ciel.

