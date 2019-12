Cette décision a été prise par le Saint-Synode de l’Église orthodoxe russe lors de sa session du 26 décembre 2019 après la discussion qui a eu lieu à la Conférence inter-conciliaire et le document élaboré par celle-ci sous le titre « Sur la possibilité d’accorder le baptême tout en gardant un prénom national ». Après avoir étudié la problématique de la question, la Commission pour l’instruction ecclésiale et la diaconie est arrivée à la conclusion que la tradition qui s’est créée dans l’Église orthodoxe russe d’attribuer des noms d’après les ménologes ne prend pas toujours en compte la diversité des pratiques et des traditions qui existent dans les autres Églises orthodoxes locales, étant donné que le ménologe de l’Église russe ne contient pas les noms de tous les saints canonisés dans les Églises orthodoxes locales. En outre, comme l’a fait remarquer la commission, il n’existe pas d’obstacle à l’adoption, lors du sacrement du Baptême, d’un prénom dans une prononciation autre que celle qui est habituelle (par exemple « John », « Jeanne » etc.) et aussi la participation dans les sacrements avec ce nom dans les cas où la personne portait ce prénom avant le baptême ou si elle a été baptisée avec ce nom sous cette forme. Ces autres formes nationales des prénoms se trouvant dans les ménologes orthodoxes, doivent être distingués des prénoms nouvellement inventés, qui n’ont fondamentalement aucun lien avec la culture des peuples orthodoxes. Sur la base des travaux de la commission, le Saint-Synode de l’Église orthodoxe russe a pris la décision suivante (protocole N°165) : 1) Étant donné que la Sainte Écriture rapporte l’attribution du nom d’un enfant nouveau-né aux droits des parents, et ce faisant, tenant compte des traditions de l’Église orthodoxe, attirer l’attention du clergé sur la possibilité sans obstacle aucun – à la discrétion des parents – d’attribuer aux enfants dès leur naissance (et lors de leur baptême ultérieur) les noms des saints vénérés dans toute Église orthodoxe locale. 2) Souligner l’inadmissibilité de toute limitation dans la commémoration liturgique et dans l’admission aux sacrements de l’Église des fidèles portant des noms nationaux, traditionnels pour les autres Églises orthodoxes locales (ou les noms dans d’autres prononciations nationales). 3) Lors du baptême ou de la conversion à l’Église orthodoxe d’un adulte portant un nom n’ayant pas d’analogie dans les ménologes des Églises orthodoxes locales et n’étant pas un nom existant dans le ménologe orthodoxe avec une autre prononciation nationale, proposer à une telle personne de choisir de lui-même un nom de baptême tiré du ménologe orthodoxe, étant entendu qu’il est souhaitable que ce nom soit proche par sa prononciation du nom civil.

