Déclaration du Patriarcat grec-orthodoxe d’Antioche et de tout l’Orient concernant le coronavirus

Damas, le 16 mars 2020

Depuis le début de cette année, le monde a été soumis à l’une des plus dures et des plus difficiles épreuves sur le plan sanitaire, infligée par la propagation du virus COVID-19 (Coronavirus), qui se répand dans la plupart des pays, infectant des dizaines de milliers de personnes et tuant des milliers d’entre elles.

Notre Église d’Antioche est solidaire face à ces grands dangers qui menacent aujourd’hui la vie humaine. La vie est un « don sacré » de Dieu et chaque pasteur et fidèle est appelé à la sauvegarder et à la préserver d’une manière qui soit agréable au Créateur, conformément à Sa volonté et au caractère de l’homme comme bien-aimé et sauvé par Dieu. L’Église recourt à l’intercession de la Vierge-Marie et de tous les saints, en intensifiant ses prières et en s’attachant à « l’espérance qui ne déçoit pas » (Rom. 5, 5). Face à cette grande tribulation, l’Église s’appuie sur la « divine providence » et souhaite que tous soient unis pour affronter cette tribulation, en ayant foi en cette providence et en collaborant avec elle.

Les résultats de la recherche scientifique, des commissions spécialisées concernées et des autorités médicales confirment que limiter le nombre de personnes rassemblées et demander à chacun de rester chez soi est le moyen le plus efficace de limiter la propagation de ce virus et le nombre de ses victimes. Depuis que les autorités officielles ont appelé à limiter ces rassemblements, il est devenu impératif pour l’Église de s’adapter progressivement, et avec beaucoup de discernement, aux exigences de cette période, conformément aux directives médicales émises par les autorités officielles compétentes, comme le font d’autres institutions sociales. Ainsi, l’Église donne un exemple vivant à ses enfants pour qu’ils suivent et appliquent au maximum les mesures sanitaires nécessaires, prenant ainsi en compte de façon réaliste ce que l’humanité traverse, pour le bien de tous.

En conséquence, et puisque l’Église et la société se soutiennent mutuellement, et parce qu’elle est invitée, comme toutes les composantes sociales, à participer à l’effort de préservation de la sécurité sanitaire, et aussi puisque l’Église comprend, grâce à son attention pastorale paternelle, les préoccupations légitimes des croyants dans ces circonstances extrêmement dangereuses quant à la tenue de rassemblements de masse, il lui est demandé de contribuer à répondre aux inquiétudes et aux douleurs de la population de ses enfants. Ainsi, en réponse aux conclusions scientifiques et aux appels des autorités officielles, et afin de préserver la sécurité de tous, notre Église d’Antioche, après consultation entre le patriarche et les hiérarques d’Antioche, déclare ce qui suit :

– Vouloir respecter toutes les instructions et mesures générales de prévention sanitaire annoncées par l’État et les organisations internationales compétentes.

– L’annulation de toutes les réunions privées et publiques.

– Annuler toutes les activités, telles que les festivals, les excursions, les manifestations, les expositions et les concours.

– Favoriser la possibilité de diffuser en ligne les services de prière quotidiens sur les sites web des paroisses, à condition que le prêtre de la paroisse accomplisse les prières et la liturgie avec la participation du chanteur et du gardien, sans interdire la participation d’aucun des croyants.

– Afin de ne pas priver les croyants de la Sainte Eucharistie, chaque église proposera des temps spécifiques pour la communion individuelle des personnes qui souhaitent la recevoir. Les prêtres proposeront également la communion à ceux qui en ont besoin, tels que les malades et les personnes âgées à domicile.

– Les services funéraires et les commémorations (troisième, neuvième, quarantième jours et annuelle) sont limités à la participation de la famille du défunt, sans accepter les condoléances dans les salles publiques.

– Ces procédures sont appliquées de manière temporaire et exceptionnelle jusqu’au 4 avril 2020, à condition que les métropolitains suivent la mise en œuvre de ces directives à la lumière des procédures qui sont successivement prises par les autorités civiles des pays dans lesquels ils servent.

En conséquence, l’Église appelle tous les croyants à adresser des prières et des supplications quotidiennes dans leurs foyers, avec les membres de leurs familles, afin que nous partagions tous la grande et unique espérance en Dieu, en un temps qui nous rappelle nos limites humaines.

L’Église invite également ses enfants à prier le Seigneur Dieu afin qu’il ait une compassion abondante pour son peuple. Qu’Il accorde la guérison aux malades et la consolation à ceux qui sont tourmentés et souffrent sous le poids de ces jours difficiles. Qu’Il donne la force à ceux qui travaillent dans les affaires publiques de faire face à cette crise avec sagesse en assurant une bonne gestion, et qu’Il bénisse les efforts des travailleurs du secteur de la santé et des hôpitaux et de tous les bénévoles.

Que le Seigneur Dieu protège tous nos enfants et nos concitoyens de tout danger et tout mal.

