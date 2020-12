Demain à 9h30 sur France 2 : « Orthodoxe avant tout ? »

Comment vivait l’Église en Occident avant le schisme de 1054 ? Quelles ont été les conséquences religieuses en Occident de la Révolution russe de 1917 ? Quel avenir pour l’orthodoxie en Occident ? Est-il possible de vivre la prière du cœur en dehors d’un monastère ? Telles sont les questions qui ont été abordées durant dix-septième édition du Festival de la jeunesse orthodoxe qui a eu lieu au mois de septembre. Nous vous invitons à regarder le documentaire produit par le père Jivko Panev et réalisé par Alexey Vozniuk. Le documentaire est visible dans le monde entier sur France 2 : la première diffusion le dimanche 20 décembre à partir de 9h30 et ensuite sur France 2 replay pendant un mois.