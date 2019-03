Des iconographes de Koursk (Russie) ont commencé le travail de reconstitution de l’icône des saints martyrs Serge et Bacchus. Pendant plus de huit siècles, l’icône était gardée dans l’un des plus anciens monastères orthodoxes de Syrie, mais elle a été détruite par les rebelles. L’ancienne terre de Syrie est celle des apôtres, des prophètes, des lieux saints. L’un de ceux-ci se trouve dans la ville de Maaloula, il s’agit de l’église des saints Serge-et-Bacchus, soldats romains et chrétiens secrets qui ont été martyrisés au temps des persécutions. « En 2013, lorsque Maaloula a été prise par l’un des groupes de « l’opposition modérée », comme on les appelle en Occident, les rebelles d’« Al-Nosra » ont commencé à détruire les monastères, les églises, dont celle des saints martyrs Serge-et-Bacchus. De nombreux objets saints qui s’y trouvaient ont été profanés. C’est ainsi qu’une icône a été perdue, que nous essayons de recréer », a déclaré l’archiprêtre Alexandre Filine, qui dirige le département d’iconographie au séminaire de Koursk. L’atelier iconographique Saint-André-Roublev de l’église de la Sainte-Trinité de Koursk a entrepris de faire renaître cette icône du XIIIe siècle, qui a été perdue. Le travail de base est effectué par Stanislav Proskourine qui peint des icônes depuis 17 ans. Pour lui, rendre au gens un objet sacré perdu, c’est une œuvre commune, qui nécessite une forme d’esprit particulière. « De prière et de spiritualité. C’est un travail responsable. On ne peut l’approcher comme un artiste habituel, lorsqu’il en a l’inspiration. Ici, il faut avoir une disposition spirituelle. Nous étudions la vie du saint, parce qu’il faut la transmettre dans la représentation, il faut la ressentir dans cette image », déclare l’iconographe Stanislav Proskourine. Reconstituant le travail des grands maîtres iconographes d’après des photographies, les iconographes de Koursk travaillent d’après les traditions de l’iconographie russe et byzantine. Ils utilisent des couleurs naturelles. « La préparation des planches même doit se faire en priant mentalement. Que ce soit la planche, la couleur ou le levkas, tout doit être fait dans la prière » ajoute l’iconographe Ekaterina Volobouïeva. Il est prévu de terminer ce travail dans l’église en avril. Après cela, les saints Serge et Bacchus reviendront là, où leur soutien spirituel est nécessaire, en Syrie.

Source