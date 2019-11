Le maire de Chalkios, Vasilis Vigas, a déclaré que les habitants du village étaient furieux lorsqu’ils sont entrés dans l’église Saint-Charalampe durant le week end et ont découvert que des parties de l’édifice avaient été incendiées et vandalisées. M. Vigas a dit aux journalistes qu’il s’agissait de la troisième église du village à avoir été vandalisée durant la dernière semaine. Selon le maire, les vandales ont brisé la fenêtre de l’église et ont jeté du bois de chauffage avec des allumettes à l’intérieur de l’église, mettant le feu à l’autel. Les habitants du village pensent que des migrants illégaux sont à l’origine de cette profanation, des milliers de migrants résidant non loin, dans un camp. « L’église Saint-Charalampe » est située à 500 mètres du camp des migrants. Ce matin, une femme est allée à l’église poser un cierge et a découvert que quelqu’un avait mis le feu à l’autel. Les malfaiteurs ont brûlé l’Évangile et d’autres objets sacrés. En une semaine, c’est la troisième église à avoir été endommagée dans notre village » a déclaré Vigas. « La première était l’église de la Mère de Dieu, ils ont brisé la fenêtre et volé de l’huile et des cierges : la seconde était celle des Apôtres-Pierre-et-Paul, où ils ont incendié des parties de l’église » a-t-il ajouté. Visiblement frustrés, déclarant qu’ils ne pourraient plus tolérer ces attaques, les habitants du village sont préoccupés par ce qui se passera ensuite. L’un d’entre eux a crié : « Nous n’avons pas d’autre choix : ou bien quitter le village, ou de commencer à agir comme eux. Du fait que rien n’a été fait, nous allons prendre les choses en mains et commencerons à défendre ce qui nous appartient ».

Source (dont photographie) : Greekcitytimes