La manifestation avait lieu le sixième jour après la saisie de l’église de la Dormition du village de Tovtry dans le district de Tchernovtsy par les partisans de l’autocéphalie. Le clergé et les laïcs, avec à leur tête de le métropolite de Tchernovtsy et de Bucovine Mélèce et l’évêque de Bantchen Longin. Sur la place située devant l’Administration régionale, Mgr Mélèce s’est adressé aux fidèles par une allocution, dans laquelle il a clarifié le but de la manifestation : « Nous vouslons que nos droits constitutionnels ne soient pas ignorés, que l’on ne s’empare pas de nos églises, que dans la région ne soit pas violée la paix interconfessionnelle, dans laquelle nous vivions toutes ces années jusqu’à l’immixtion du pouvoir dans les affaires ecclésiastiques et la création de la soi-disant ‘Église orthodoxe d’Ukraine’. Nous ne nous opposons pas à la structure nouvellement créée, nous sommes contre le fait qu’ils ont saisi nos églises, nous sommes contre le fait que les fonctionnaires réenregistrent nos statuts à notre insu et sans notre accord. Nous exigeons des autorités qu’elles nous écoutent, parce que nous sommes ukrainiens et nous avons le droit constitutionnel à la liberté de religion ». Ensuite, les hiérarques, ainsi que les recteurs de paroisses dont les églises ont été saisies ont sont l’objet d’un conflit, ont rencontré le vice-président de l’Administration régionale, M. Pavliouk. Lors des entretiens, un document officiel a été transmis à celui-ci, avec les exigences suivantes : 1) annulation des décisions précédentes, erronées ou privées de fondement juridique, concernant le réenregistrement des statuts des paroisses de l’Église orthodoxe d’Ukraine sous la juridiction de la nouvelle Église autocéphale (neuf cas sont mentionnés dans le document), 2) demande au Ministère ukrainien de la justice d’annuler les actions d’enregistrement du greffier N.M. Gergeliouk, à savoir l’inscription dans les registres d’État des changements des appellations et des dirigeants des communautés religieuses dans 11 localités (les noms de celles-ci sont mentionnés dans le document). « Les responsables de l’Administration locale de Tchernovtsy ont promis qu’ils avaient entendu l’appel des fidèles de l’Église orthodoxe d’Ukraine en Bucovine. Nous attendons des changements positifs » est-il dit dans le communiqué du service de presse du diocèse de Tchernovitsy-Bucovine. On peut visionner ici une vidéo de la procession. Les fidèles chantent le tropaire de Pâques et une hymne à la Mère de Dieu en slavon, puis les prêtres lisent l’Acathiste au Christ ressuscité en slavon et en roumain.

