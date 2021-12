Des nouvelles du Vicariat et un appel aux dons

Le Vicariat Sainte-Marie-de-Paris et Saint-Alexis-d’Ugine créé en 2020 suite à la révocation du statut d’exarchat de l’Archevêché des églises orthodoxes de tradition russe en Europe occidentale lance un appel aux dons et dresse un bilan des travaux réalisés :

“Durant les douze derniers mois, le Vicariat sainte Marie-de-Paris et saint Alexis d’Ugine a réalisé un travail important dans des conditions parfois compliquées par la situation sanitaire :

Deux nouvelles communautés ont vu le jour : l’une à Agen, consacrée à saint Sophrony de l’Athos et sainte Marie-Madeleine, et l’autre à la Chapelle-Achard, en Vendée, consacrée à saint Nicolas. Deux autres communautés sont en cours de création : une francophone en Bretagne et une russophone dans la région parisienne.

L’année 2021 a été également un temps d’adaptation pour certaines paroisses qu’il a fallu accompagner et soutenir dans leur réorganisation.

Tout au long de l’année écoulée, le développement des outils de partage et d’échange, en plus de La Lettre du Vicariat a été une priorité. La chaîne YouTube, qui permet d’accéder à de nombreuses conférences, a été mieux structurée, et le site institutionnel du Vicariat a été mis en ligne. Ces outils ont permis, en cette période de confinement, de développer des services : séances de catéchèse pour enfants et adultes, offices et homélies en ligne. Tous ces services sont bien entendu gratuits pour tous les utilisateurs.

Le Vicariat a par ailleurs développé un important travail pastoral en organisant des réunions régulières entre les clercs du Vicariat afin de favoriser l’entraide.

Le Vicariat compte aujourd’hui 22 communautés rattachées à la Métropole de France (15 francophones et 7 russophones). L’année 2022 sera consacrée à la consolidation de tout ce travail mais aussi au développement de nouveaux services (rencontres, conférences, sessions de formation…) afin de poursuivre sa mission d’évangélisation, d’éducation, de charité, de prière.

Depuis sa création, le Vicariat est le fait de l’engagement bénévole de femmes et d’hommes qui apportent leurs compétences et leur temps. En 2021, il a pu s’assurer une assise financière, en partie grâce aux dons. Mais la mise en place d’une organisation nécessite un minimum de professionnalisme et de moyens financiers. C’est pourquoi le Vicariat se tourne à nouveau aujourd’hui vers toutes celles et ceux qui sont désireux d’apporter leur soutien à cette œuvre. Peu importe le montant du don, l’important est que chacun puisse apporter son aide selon ses moyens.

Vicariat sainte Marie de Paris et saint Alexis d’Ugine — Métropole de France, 7, rue Georges Bizet 75016 Paris

Les dons sont possibles par la plate-forme de financement participatif“