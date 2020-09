Des prières ont été élevées pour la Biélorussie dans les églises du diocèse d’Amérique orientale de l’Église orthodoxe russe hors-frontières

Le métropolite de New York et d’Amérique orientale Hilarion, primat de l’Église orthodoxe russe hors-frontières, « observant avec tristesse les émeutes et les troubles politiques en République de Biélorussie » a donné sa bénédiction au clergé de son diocèse pour « renforcer les prières pour la paix et le rétablissement de la légalité parmi nos frères et sœurs […]

