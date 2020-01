Le Saint-Synode du Patriarcat oecuménique, sous la présidence du patriarche Bartholomée et sur sa proposition, a élu à l’unanimité l’ archimandrite Ioakim Archontos, prêtre de la Métropole orthodoxe de Belgique, évêque auxiliaire du métropolite Athénagoras de Belgique, avec le titre d’évêque d’Apollonia.

L’évêque-élu d’Apollonia, Ioakim Archontos, est né en 1964 sur l’île de Psara (Grèce). Après le lycée, il a étudié les soins infirmiers à Patras et la médecine à l’Université de Thessalonique. Il a étudié la théologie à l’Université d’Athènes. Il a ensuite obtenu une maîtrise d’histoire à l’Université de Corfou. Le 11 novembre 1990, il a été tonsuré moine sur le Mont Athos. Le 23 août 1991, il a été ordonné diacre par la métropolite de Chios d’alors, Mgr Dionysios, et le 11 novembre de la même année, il a été ordonné prêtre par le même hiérarque. Trois ans plus tard, il a été élevé à la dignité d’archimandrite. Il a été prêtre dans les archevêchés de Chios, de Kifisias et celui de Belgique. Au sein de l’Archevêché orthodoxe de Belgique, il a été en 1997 recteur de la cathédrale des Saints-Archanges et depuis le début de l’année 2018 il en est le prédicateur.

Source (dont photographie) : Orthodoxia