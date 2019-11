L’atelier Littéramorphose propose, ce samedi 2 novembre à 19h30 à Paris (cathédrale des Saints-Archanges, 9bis, rue Jean de Beauvais, 5e), une rencontre sur le thème « Éléments d’anthropologie socio-politique chez le père Dumitru Stăniloae« . L’invité sera le père Ion Dimitrov, prêtre à la cathédrale de la Sainte-Trinité et responsable du Pôle d’études complémentaires et de la catéchèse auprès du Centre spirituel et culturel orthodoxe russe à Paris. Il est titulaire d’un master et doctorant en religions et systèmes de pensée à l’École pratique des hautes études (EPHE) à Paris. Il est aussi fondateur et rédacteur en chef du journal du Séminaire orthodoxe russe en France Slavonika.

Il sera question de l’implication de la théologie du père Dumitru Staniloae dans la vie sociale de l’époque, car « une théologie ne sera jamais achevée si elle ne présente que les relations entre l’homme et Dieu, sans considérer les relations interhumaines et celles de l’humanité envers la création, sans décrire le but de l’homme dans ce monde créé et aussi, dans la mesure du possible, les moyens pour atteindre ce but ».