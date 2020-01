En 2019 dans le monde, 260 millions de chrétiens ont été persécutés en raison de leur foi

L’association « Portes ouvertes » vient de publier son Index mondial de persécution des chrétiens. » Plus de 260 millions de chrétiens sont fortement persécutés dans le monde. Les arrestations arbitraires de chrétiens et le nombre d’églises ciblées augmentent de manière spectaculaire. Ce sont surtout les chrétiens en position d’autorité qui sont visés et menacés, arrêtés ou assassinés. Une grande partie des populations des pays du classement de l’Index manifeste une attitude hostile à l’encontre des chrétiens. Que ce soit dans la vie quotidienne, au travail, dans la possibilité de vivre librement leur foi ou dans leurs rapports avec les autorités, ils sont victimes de discriminations et de persécutions massives. Au cours de la période prise en compte pour ses analyses, soit du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019, Portes ouvertes a répertorié quelques 9500 fermetures, attaques ou destructions d’églises et institutions religieuses, contre 1850 l’année précédente. «

Sources : Portes ouvertes, Le Point-AFP. Une synthèse du rapport.