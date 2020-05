En Suisse, les célébrations religieuses pourront reprendre dès le 28 mai

En Suisse, les communautés religieuses pourront reprendre leur vie communautaire et rassembler leurs fidèles dès le 28 mai, a décidé mercredi le Conseil fédéral. Elles disposent ainsi d’une semaine pour préparer leurs plans de protection. L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a élaboré un modèle à cet effet. Il n’y aura pas de nombre de fidèles maximum pour une célébration, mais les participants devront respecter les distances et les règles d’hygiène. Les communautés devront aussi pouvoir garantir le traçage des chaînes de transmission du Covid-19. L’organisateur d’une célébration devra tenir une liste de présence comprenant le nom, le prénom et le numéro de téléphone de tous les participants. Sur demande, il devra transmettre cette liste au service cantonal compétent afin de pouvoir identifier et informer les personnes présumées infectées par le coronavirus. La liste ne pourra pas être utilisée pour autre chose. L’organisateur devra la détruire au plus tard après 14 jours. L’assouplissement décidé par le gouvernement s’applique à toutes les confessions. Il est très attendu par des milliers de fidèles. Le Conseil fédéral a rencontré mardi le Conseil suisse des religions avec ses représentants des différentes religions [dont l’Église orthodoxe, représentée par le métropolite de Suisse Maxime, du Patriarcat œcuménique, ndlr], a précisé à la presse le conseiller fédéral Alain Berset. L’assouplissement a été avancé d’une semaine par rapport au projet initial. La situation extraordinaire a causé quelques tourments et n’a pas été facile à vivre, a justifié le ministre. D’autres secteurs d’activité doivent attendre, toutefois « on ne peut pas comparer les églises avec les magasins et les remontées mécaniques ».

Source. Photographie : église orthodoxe de Vevey.