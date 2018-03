« Faisons du Christ le centre de nos vies » a déclaré le patriarche de Roumanie Daniel lors du troisième dimanche de Carême

Le symbolisme de la Croix, la raison pour laquelle elle est vénérée au milieu du Grand Carême, les conditions pour être un bon chrétien, sont les principaux sujets abordés par le patriarche de Roumanie Daniel dans son homélie du troisième dimanche de Grand Carême. Dans sa prédication, le patriarche roumain a exhorté chacun à faire du Christ le centre de sa vie. Le primat de l’Église orthodoxe roumaine a expliqué que, comparé à celui de la fête de l’Exaltation de la sainte Croix (14 septembre), le passage de l’Évangile lu le troisième dimanche du Grand Carême ne concerne pas la crucifixion du Christ, mais le fait que chaque chrétien doive porter la croix, comment il doit intérioriser la lumière et l’œuvre de la Sainte Croix dans notre vie spirituelle « . Le patriarche a souligné ce qui était requis pour être de bons chrétiens : renoncer à soi-même, porter ou assumer la croix, et imiter le Christ. Partageant ses réflexions sur le renoncement à soi-même, le primat a déclaré » que cela ne signifie pas s’autodétruire, mais se libérer du mode de vie égoïste « . » Nous vivons habituellement de façon égoïste. Nous pensons toujours à accumuler plus de richesses, de gloire, de pouvoir, à vivre mieux. Mais le Christ nous dit que nous devons renoncer à nous-mêmes dans le sens de ne plus être le centre de notre propre attention ; de nous libérer de l’égoïsme de l’intérêt excessif et exclusif pour soi-même et de faire du Christ le centre de nos vies « . Le patriarche de Roumanie a défini le renoncement à soi-même comme » l’abandon de la manière égoïste, passionnelle, de vivre pour soi dans l’abandon de Dieu et des gens qui ont besoin de notre aide » ou, en d’autres termes, » l’ouverture de soi à la communion avec Dieu et le prochain, le désir de vivre la vie comme l’amour humble envers Dieu et l’amour miséricordieux envers les autres « .

