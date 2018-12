La paroisse orthodoxe de la Dormition de la Mère de Dieu (Patriarcat de Constantinople) a fêté la Conception de sainte Anne et de saint Nicolas de Myre en Lycie. Ont participé à cette cérémonie les autorités portuaires de la ville et les attachés militaires. Monseigneur Maxime, évêque de Mélitène a assisté aux matines ensuite de quoi il a présidé la liturgie pontificale et le doxologie. Les archimandrites Dimitrios Ploumis, recteur de la paroisse et Sévastianos Garnier ont concélébré avec Monseigneur Maxime lors de ladite liturgie. Monseigneur Maxime a transmis les vœux de son Éminence Emmanuel, métropolite de France à la communauté de Marseille tandis que le R. P. Sévastianos a prononcé l’homélie portant sur la fête. Les paroissiens et les autorités maritimes grecques ont honoré la visite de Monseigneur Maxime par une réception à l’issue .

