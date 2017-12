Le jour de la fête de saint Porphyre (1906-1991) a été commémoré solennellement à Milesi, dans la banlieue d’Athènes, à l’ermitage de la Transfiguration fondé par le saint. À cette occasion, les vêpres solennelles ont été présidées par l’archevêque d’Athènes Jérôme, assisté de l’évêque diocésain, le métropolite d’Ilion, Petroupolis et Acharnon Athénagoras. Le lendemain, la divine Liturgie a été célébrée par le métropolite Athénagoras, tandis que l’évêque de Méthone Clément, secrétaire du Saint-Synode, a assuré la prédication. On peut visionner ici les vêpres et ici la divine liturgie. Rappelons que saint Porphyre a été canonisé il y a maintenant quatre ans et que sa vie et son anthologie de conseils ont été publiées en français dans la collection « Grands spirituels orthodoxes du XXème siècle », à l’Âge d’Homme.

