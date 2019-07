Depuis le jeudi 25 juillet, d’importants feux de forêt se sont développés en particulier sur la pente orientale du Mont-Thabor, situé en Galilée, dans le nord d’Israël. Les religieux franciscains ainsi que les moniales orthodoxes qui résident dans les deux monastères situés au sommet du Thabor ont été évacués par les pompiers. Les bâtiments n’ont, pour l’instant, pas été atteints par les flammes.

Selon la tradition chrétienne, c’est au sommet du Mont-Thabor que s’est déroulée la Transfiguration du Seigneur (Matthieu 17, 1-5). Au début du quatrième siècle, saint Hélène fit construire à cet endroit trois églises, la première consacrée à la Transfiguration du Sauveur, la seconde aux deux Prophètes Moïse et Elie et la troisième aux Apôtres Pierre, Jacques et Jean. En 614, ces trois églises furent complètement détruites par les Perses, puis reconstruites au huitième siècle avant d’être à nouveau détruites par les troupes de Saladin qui massacrèrent tous les moines en 1183. Il ne resta qu’une forteresse sans aucune présence chrétienne pendant les siècles qui suivirent. Un moine du monastère de saint Sabbas, l’archimandrite Irénarque, s’installa en 1845 dans les ruines d’une des églises avec le projet de rebâtir le site, et la nouvelle église fut consacrée par le patriarche de Jérusalem Cyrille II le 6 août 1862. La grande église du monastère (au centre sur la photo ci-dessus) maintenant entièrement peinte de très belles fresques (ci-dessous), et on peut y voir des éléments de la mosaïque qui ornait l’église du huitième siècle. Les franciscains ont acquis un terrain tout proche, et une basilique y a été construite et consacrée en 1924 (à droite sur la photo).

L’intérieur de l’église du monastère orthodoxe du Mont-Thabor

Source