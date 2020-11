France : découverte d’une nécropole à Autun qui apporte un éclairage sur les débuts du christianisme en Gaule

Euronews a rendu compte de la découverte à Autun d’une nécropole qui apporte un éclairage sur les débuts du christianisme en Gaule et les pratiques funéraires. Cette nécropole aurait été en fonction entre le IIIe et le Ve siècle. « L’hypothèse soulevée par les archéologues et les anthropologues qui ont participé à ces fouilles dans le quartier de Saint-Pierre-l’Estrier est que certains des défunts inhumés en ces lieux étaient chrétiens. […] Des conversions ont été attestées dès le IIe siècle à Autun. » Le reportage est en ligne sur cette page (dont la photographie ci-dessus). Cet article sur le site de l’INRAP (Institut national de recherches archéologiques préventives) fait le point sur les fouilles et propose également une vidéo.