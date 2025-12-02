France Télévisions a reçu les principaux représentants des cultes

Communiqué de France Télévisions.

A l’approche des 120 ans de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État qui garantit le respect de la liberté de conscience, Delphine Ernotte Cunci, présidente directrice générale de France Télévisions a reçu ce jour les représentants de la Conférence des responsables de culte en France (CRCF).

Étaient présents :

Monseigneur Jordy , vice-président de la CEF, représentant du Cardinal Jean-Marc Aveline, président de la Conférence des évêques de France (CEF)

Christian Krieger , président de la Fédération Protestante de France

Carol Saba , porte-parole de l'Assemblée des évêques orthodoxes représentant de Monseigneur Dimitrios, président de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France

Haïm Korsia , Grand Rabbin de France

Chems-Eddine Hafiz , recteur de la mosquée de Paris

, recteur de la mosquée de Paris Antony Boussemart, co-président de l’Union Bouddhiste de France (UBF)

Cette rencontre a permis d’échanger sur le rôle de la télévision publique dans l’expression et la connaissance des principaux cultes pratiqués en France. A cette occasion, France Télévisions a rappelé son engagement à assurer l’une de ses missions historiques de service public, dans un cadre favorisant un dialogue pluraliste et respectueux de toutes les croyances. Les représentants des cultes présents ont salué le rôle unique joué par la télévision publique pour rendre accessibles à tous des programmes qui contribuent à la vie spirituelle et témoignent de la place des religions dans la société.





Photographie : De gauche à droite : Christian Krieger, Carol Saba, Antony Boussemart, Delphine Ernotte Cunci, Haïm Korsia, Monseigneur Jordy, Chems-Eddine Hafiz

Conformément à sa mission prévue par la loi, France Télévisions diffuse le dimanche matin sur France 2 Les Chemins de la foi, un rendez-vous qui représente et rassemble sept grands cultes sous la forme de cérémonies cultuelles, de documentaires ou de magazines : Sagesses bouddhistes, Islam, À l’origine, Chrétiens orientaux, Orthodoxie, Présence protestante, Le jour du Seigneur.

Toute l’année, des programmes exceptionnels sont également proposés tels que la Matinée interreligieuse, la Nuit du Ramadan, la Cérémonie du souvenir, ou encore des temps forts de l’actualité comme la rencontre interreligieuse qui s’est déroulée dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris 2024, la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris ou encore la visite du Pape en Corse en décembre 2025.

Ces programmes sont également accessibles sur la plateforme france.tv et sur la chaîne YouTube « Les chemins de la foi ».

Ces émissions sont le reflet de la vie spirituelle du pays. Pour les croyants, elles sont un lieu de recueillement et d’enseignement où s’exprime et se partage la foi. Pour tous, elles ouvrent un espace de découverte, de compréhension et d’échanges qui contribue à une vision éclairée des religions.

Ces programmes incarnent la raison d’être de France Télévisions : rassembler, fédérer et créer du lien.

Chiffres clés :

Plus de 2 millions de téléspectateurs* sont au rendez-vous des Chemins de la foi chaque dimanche

3 h 30 : la durée des Chemins de la foi chaque dimanche toute l'année

7 : le nombre de cultes diffusés dans Les chemins de la foi

76 ans : le record de longévité pour une émission de télévision est détenu par Le jour du Seigneur, diffusé depuis 1949 tous les dimanches à la télévision française

