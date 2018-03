Samedi 24 mars, jour anniversaire du rappel à Dieu de Nicolas Berdiaev, dans sa paroisse, l’église cathédrale des Trois-Saints-Docteurs à Paris, après la liturgie sera dite une pannykhide et à 12 h 30, sur sa tombe au cimetière municipal de Clamart (26, avenue du Bois Tardieu), sera célébrée une litie. Il y a 70 ans, le 24 mars 1948, assis à son bureau de son domicile, rendait l’âme l’un des plus célèbres représentants de la pensée philosophique russe du XXeme siècle: Nicolas Alexandrovitch Berdiaev (1874-1948).

Depuis cette date, les fidèles de l’exarchat d’Europe occidentale (aujourd’hui diocèse de Chersonèse) l’Église orthodoxe russe prennent soin non seulement de la « maison Berdiaev », de sa tombe au cimetière de Clamart, de sa bibliothèque et du musée créé en son honneur, ils prient aussi pour le repos de l’âme de cet éminent enfant de Russie et contribuent autant que faire se peut au rayonnement, en France et à l’étranger, de la pensée berdiaévienne (que le philosophe appelait « philosophie de l’esprit »).

Notre lettre d'informations hebdomadaire gratuite Leave this field empty if you're human: Chers lecteurs, Vous êtes de plus en plus nombreux à lire Orthodoxie.com, et nous nous en réjouissons. Nous souhaitons qu’une grande partie des articles de notre site soit accessible à tous, gratuitement, mais l’information de qualité a un coût. Et pour cette raison, votre soutien nous est plus que nécessaire. Nous vous invitons à vous y abonner, ou bien à faire un don de soutien ! Je m’abonne Nous soutenir