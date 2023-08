“Insolite. Prêtre orthodoxe, éleveur et hôte, le tout à Brienon-sur-Armançon”

Le quotidien L’Yonne républicaine a publié un reportage sur le père Alexandre Siniakov et le domaine, la ferme du Moulin Neuf qui est située non loin du monastère de Bussy-en-Othe (Yonne), où il propose des productions du domaine et des activités ainsi qu’un gîte d’hôtes. Pour plus d’informations : voir le site internet du Moulin Neuf (photographie ci-dessus) mis en ligne récemment.